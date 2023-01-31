اليوم السابع
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وزير الكهرباء يشهد احتفالية مرور 15 عاما على التعاون المصرى الألمانى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:42 م
وزير الكهرباء يشهد احتفالية مرور 15 عاما على التعاون المصرى الألمانى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاحتفالية التى تنظمها اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة بمناسبة مرور 15 عام على التعاون بين مصر واللجنة، وذلك بحضور فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة.
 
وأشاد الدكتور شاكر فى كلمة القاها بالتعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ألمانيا الإتحادية فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى منها التعاون من خلال اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE) والشركات الألمانية مشيراً إلى النجاحات السابقة مع شركة سيمنس الألمانية.
 
وأوضح أن التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى واللجنة المصرية الألمانية تضمن العديد من الانشطة من بينها مساهمة اللجنة فى إعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب بناء قدرات العاملين والدعم الفنى في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال العمل على عدد من المحاور المتمثلة فى إعداد القواعد التنظيمية وأطر العمل للترويج للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك الترويج والتوعية بنشر استخدام  تكنولوجيات وتطبيقات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة.
 
هذا وهناك أيضاً تعاون قائم فى مبادرة نوافى لدعم مصر فى التوسع فى الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
 
وأكد على مدى الاهتمام الذى تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتوطين الصناعات المتصلة بها.
 
وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
 
وأشاد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
 
كما أشاد بالنجاح الذى تم فى مؤتمر COP 27 الذى عقد بشرم الشيخ نوفمبر الماضى مؤكداً التعاون المثمر بين مصر واللجنة فى الفترة السابقة مع العمل على زيادة  التعاون فى الفترة المقبلة فى العديد من المجالات منها التدريب والدعم الفنى في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة.
 
وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة فى قطاع الكهرباء واللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE) تقديراً لمجهوداتهم المبذولة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

البيئة

محمد شاكر



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