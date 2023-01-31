تعرف على موعد إعلان نتيجة أولى وتانية ثانوى 2023 فى محافظة الجيزة

كتبت - مرام محمد

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس، مشيرة أنه سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

وأوضحت أن الهدف من امتحانات الفصل الدراسى الأول معرفة الطالب لمستويات القوة والضعف لديه فى المواد الدراسية، لافتة إلى أن درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول مكملة للفصل الدراسى الثانى وتعتبر هذه السنوات نقل عادية ودرجات الطالب فيها للصعود للصف الأعلى.

وأشارت المديرية أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر تعليمات بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، استجابة سريعة لراحة أولياء الأمور، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن من المرجح اعتماد النتيجة فى بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام والتى تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

جدير بالذكر أن مدارس الجيزة بدأت الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يوم الأحد الماضى، ونتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء موعد الإعلان عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائى.