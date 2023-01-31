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التنمية المحلية: سقوط أمطار متوسطة على عدة مدن بمطروح وكفر الشيخ والمنوفية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:02 م
التنمية المحلية: سقوط أمطار متوسطة على عدة مدن بمطروح وكفر الشيخ والمنوفية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى تم عرضه على اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية منذ دقائق الى استمرار متابعة غرفة عمليات الوزارة ، الاجراءات التى تقوم بها المحافظات التى تتعرض لسقوط أمطار .
 
حيث أوضح التقرير استمرار غلق ميناء برج البرلس بكفر الشيخ منذ صباح اليوم لارتفاع الامواج ، مع استمرار سقوط أمطار متوسطة على مدن بلطيم وبرج البرلس بكفر الشيخ و مركزى شبين الكوم و الشهداء بمحافظة المنوفية ، و أحياء المنتزه أول و ثان و حى شرق بمحافظة الإسكندرية و بعض مدن محافظتى الدقهلية و دمياط ، وجارى العمل على رفع تراكمات و تجمعات الأمطار .
 
وأكد اللواء هشام آمنة أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار متوسطة الى شديدة على حى الضواحى و مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد ، كما تتعرض مدينتا مرسى مطروح و الضبعة الى أمطار متوسطة ، وتقوم الأجهزة التنفيذية حالياً برفع تراكمات المياه بالتنسيق مع شركات مياه الشرب و الصرف الصحى ، فيما تتعرض مدينتا الحسنة ونخل بشمال سيناء الى طقس غير مستقر ورياح شديدة محملة بالأتربة ، والحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح ، و لم يتم غلق أى طرق.
 
وشدد وزير التنمية المحلية على إستمرار رفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة و المحافظات المعرضة لسقوط أمطار ، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، و اتخاذ ما يلزم من إجراءات .

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