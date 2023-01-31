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محافظة الجيزة تكشف موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. فيديو

الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:26 م
محافظة الجيزة تكشف موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. فيديو امتحانات -أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة تفاصيل الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة في بيان لها أنه فور اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية، سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.
 
 
ومن جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أنه من المرجح اعتماد النتيجة فى بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام، والتى تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.
 
ووجهت مديرية التعليم، رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد، مؤكدة على ضرورة حصول مقدرى الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى تلاشى الأخطاء التى قد تحدث أثناء التصحيح أو رصد الدرجات.
 
كما وجهت المديرية بالحفاظ على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتائج من قبل المحافظ المختص، وعدم خروج أى نتائج حتى اعتماد النتائج بشكل نهائى، كما وجهت بمراعاة الأسئلة التى قد تمثل صعوبة على الطلاب وتوجد منها شكوى جماعية من طلاب الشهادة الإعدادية.

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