اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 10:44 م
أكرم القصاص
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وزير الرياضة يتابع تسجيل الموظفين للبصمة الإلكترونية بديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:16 م
وزير الرياضة يتابع تسجيل الموظفين للبصمة الإلكترونية بديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية وزير الرياضة

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تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، الثلاثاء، ديوان عام الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عملية تسجيل الموظفين للبصمة الإلكترونية الخاصة بهم، والمرشحين للانتقال للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

اطلع وزير الشباب والرياضة على إجراءات تسجيل البصمات الالكترونية للدخول والخروج من البوابات المخصصة للموظفين بديوان الوزارة، مستمعًا لانطباعات الموظفين حول العملية التنظيمية، وإجراءات انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور أشرف صبحى على تميز الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة كبيئة محفزة ستساهم فى تطوير عمل الجهاز الإدارى بالدولة فى ضوء الجمهورية الجديدة التى تمتاز بالإنجازات والمشروعات القومية التنموية الكبرى.

وكانت وزارة الشباب والرياضة من أولى الوزارة التى بدأت عملية تسجيل البصمة الإليكترونية للموظفين ، وذلك بدءاً من يوم الأحد الماضى تمهيداً للانتقال للعمل بديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

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وزير-الرياضة
وزير-الرياضة

وزارة الرياضة

وزير الرياضة

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العاصمة الإدارية




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