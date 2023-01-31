وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الطوارئ بالمحافظات تحسبا للطقس السيئ

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظات المعرضة لسقوط أمطار، وفقا لتقارير هيئة الأرصاد باستمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ، وتكثيف تواجد القيادات المحلية الميدانى وجميع الأجهزة التنفيذية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى معها، فى ضوء تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء

وأشار آمنة في بيان اليوم، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اجراءات التعامل مع أى أزمة طارئة ، وإجراءات شفط تراكمات مياه الأمطار.

وفى ذات السياق ، أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إلى سقوط أمطار خفيفة على مدن بلطيم وبرج البرلس بكفر الشيخ ، ومركز مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وبعض المدن بمحافظة دمياط، ولم يتم الإبلاغ عن تجمعات لمياه الأمطار، فيما سقطت أمطار متوسطة على أحياء شرق والجمرك ووسط ومنتزه أول وثان والعامرية أول وثان والعجمى وغرب بمحافظة الإسكندرية، وتوقفت الأمطار، ويتم التعامل مع التجمعات التى تم رصدها بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، كما أشار التقرير الى استقرار الحالة العامة فى باقى المحافظات، مع وجود غيوم ونشاط للرياح، ولم يتم رصد أى معوقات سواء بالطرق او المرافق العامة او الموانئ بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتعميم عدة توصيات وتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم، تتضمن : الابتعاد عن أى أشجار أو لافتات إعلانية أو أعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وتوخى الحذر أثناء القيادة أثناء هطول الأمطار ، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث برق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو فى أماكن احتمال سقوطها.