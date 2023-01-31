"الأوقاف" تعلن شروط مسابقة جديدة للتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس.. إنفوجراف

أعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل إطلاق مسابقة جديدة للتعاقد مع 1000 إمام و1000 عامل، والتقدم لها إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدة أن التقدم عبر الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الجهة الوحيدة التي يتم التقدم من خلالها.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز الشروط للتقدم للوظيفة.

وصف الوظيفة:

إمامة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل



وظائف الاوقاف (1)

بداية الإعلان: 2023/01/31

نهاية: 2023/03/04

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال:

التقديم إلكترونيا عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتبارا من 18/2/2023 حتى 4/3/2023، برجاء الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل

شروط المتقدمين

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما



وظائف الاوقاف (2)

مستوى المؤهل: مؤهل عال أزهرى

ألا يقل التقدير العام التراكمى للمتقدم عن (جيد)

المستندات المطلوبة:

1. الصورة الشخصية

2. الرقم القومى وجه أول سارية

3. الرقم القومى وجه ثانى سارية

4. المؤهل الدراسى

5. المؤهل الأعلى إن وجد

6. إيصال الإيداع البنكى

7. الموقف من الخدمة العسكرية

8. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة

9. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)