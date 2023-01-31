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الصحة: مريض السكر والضغط بحاجة لفحص دم وبول للاطمئنان على الكلى كل 3 أشهر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:11 ص
الصحة: مريض السكر والضغط بحاجة لفحص دم وبول للاطمئنان على الكلى كل 3 أشهر فحص دم وبول للاطمئنان على صحة الكلى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن مريض السكر والضغط بحاجة لعمل فحص دم وبول للاطمئنان على صحة الكلى كل 3 أشهر.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة، على تبني وإطلاق مبادرات صحية جديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
 
وأضاف أن المبادرات الرئاسية حصدت العديد من الإشادات الدولية، خلال السنوات الماضية، وحققت نجاحاً غير مسبوق، في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، لافتاً إلى أن تلك المبادرات ساهمت في تكوين قاعدة بيانات، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.
 
وأكد أهمية تلك المبادرة للكشف المبكر عن عدد من الأمراض التي تصيب كبار السن، بما يضمن رفع معدلات الإعاشة وخفض المضاعفات الناتجة عن أمراض الشيخوخة.
 
يذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت العديد من المبادرات الصحية والتي تشمل (مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف المبكر للأمراض الغير سارية والبرامج المتفرعة منها، مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، مبادرة دعم صحة الأم والجنين، مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، مبادرة علاج الأطفال من مرضى الضمور العضلي).
 
 
 
الصحه
 

 


الصحة

المبادرات الرئاسية

الامراض المزمنه

المحافظات

الضغط

السكر



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