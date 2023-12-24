الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. رضا حجازى: التعليم الفنى مستقبل مصر وعلاقته كبيرة بالاقتصاد الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:00 ص رضا حجازى - وزير التربية والتعليم كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: رئيس لجنة مكافحة كورونا: حامل الفيروس يصبح غير معدٍ بعد انخفاض حرارته تجاوزت مليارى دولار فى 9 أشهر.. ارتفاع ملحوظ لصادرات السلع الزراعية (إنفوجراف) رضا حجازى: التعليم الفنى مستقبل مصر وعلاقته كبيرة بالاقتصاد قيمتها نصف مليون جنيه.. أسماء الفائزين بمسابقة الأوقاف للأسرة القرآنية السكة الحديد تتيح حجز قطارات تحيا مصر من منافذ فورى الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة الزراعة: 43 ألف مستفيد من المشروع القومى للبتلو بتمويل 8 مليارات جنيه غدا تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع المفتى: تحدى الله مكذبى القرآن بالإتيان بمثل أقصر سورة منه الأعلى للجامعات: تسجيل 25 ألفا و946 نشاطًا مستقبليا للطلاب لعام 2024 الصحة تنظم ورشة عمل لتحديث البروتوكولات العلاجية للأمراض المعدية والحميات وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة للاستغلال التجارى لمحطات وأعمدة المونوريل وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يطلقان مبادرة لتمويل رؤوس الأبقار لصغار المربين التعليم العالى: بحث سُبل تعزيز التعاون مع هيئة "الجايكا" رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات النقل من برج العرب.. صور نقابة الأطباء تطلق استطلاع رأى بشأن مشروع العلاج لتطويره.. تفاصيل التعليم العالى: معهد بحوث الإلكترونيات ينظم أولى فعاليات "بوابتك للمستثمرين" الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد 5 يناير بقصر الدوبارة تنفيذ 25 محطة رفع مياه رى العام الماضى.. وجار التشغيل التجريبي لمحطتين كوبرى أعلى مفيض توشكى.. أحد محاور التنمية ويحل مشاكل التكدس المرورى "فيديو" وزارة النقل: تنفيذ حمايات جسر الرياح التوفيقى من بنها إلى المنصورة.. صور اهم الاخبار اخر الاخبار اخبار مصر اليوم اخبار مصرية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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