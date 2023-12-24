اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. رضا حجازى: التعليم الفنى مستقبل مصر وعلاقته كبيرة بالاقتصاد

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رضا حجازى: التعليم الفنى مستقبل مصر وعلاقته كبيرة بالاقتصاد رضا حجازى - وزير التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى

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