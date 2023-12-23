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وزارة النقل: تنفيذ حمايات جسر الرياح التوفيقى من بنها إلى المنصورة.. صور

السبت، 23 ديسمبر 2023 11:14 م
وزارة النقل: تنفيذ حمايات جسر الرياح التوفيقى من بنها إلى المنصورة.. صور تنفيذ حمايات جسر الرياح التوفيقى من بنها للمنصورة
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل صور من مشروع أعمال الحمايات ضمن مشروع توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم، حيث تقترب وزارة النقل من تشغيل المرحلة الأولى من المحور الطولى من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى بطول 140 كم .
 
 
 
ويخدم المشروع حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط) ، حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط .
 
 
 
وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووجه بضرورة مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي وكذلك الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لنهو قطاعات المشروع المختلفة .
 
 
 
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأول في المسافة من بنها حتى كفرشكر بطول 15كم منتصف مايو القادم و الانتهاء من المرحلة الثانية من كفر شكر حتى ميت غمر بطول 17 كم بنهاية عام 2023 واستمرار العمل في المرحلة الثالثة من ميت غمر لاجا بحيث يكون اتجاه المرور بعد افتتاح كل مرحلة ثم افتتاح المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.
 
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اعمال الحمايات للرياح التوفيقى
 
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اعمال الحمايات
 
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اعمال الحمايات من بنها للمنصورة
 
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اعمال الحمايات للرياح التوفيقى
 
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اعمال الحمايات

 







محور بنها الجديد

محور شرق الرياح التوفيقى

غرب الرياح التوفيقى

النقل

القاهرة دمياط

محور بنها دمياط



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