السكة الحديد تتيح حجز قطارات تحيا مصر من منافذ فورى

كتب ـ سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع بكل منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم.

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وإستقلال القطار .

وأكدت الهيئة على إتاحة الحجز لكل قطارات الدرجة الثالثة ( ذات التهوية والثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية .

وأشارت الهيئة إلى ضرورة وجود تذكرة مع الراكب قبل استقلاله القطار من كل المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر حتى لا يتعرض لدفع الأجرة والغرامة المقررة ، وفى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة .