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جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة

السبت، 23 ديسمبر 2023 03:47 م
جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2023/2024، لطلاب الصف الثاني الإعدادي (عام - لغات)، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتستمر على مدار أربعة أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:
 
-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
 
-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
 
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
 
وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم الضوابط العامة للورقة الامتحانية، على النحو التالي:
 
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
 
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
 
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
 
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب. 
 
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
 
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
 
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