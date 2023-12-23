جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2023/2024، لطلاب الصف الثاني الإعدادي (عام - لغات)، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتستمر على مدار أربعة أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:
-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم الضوابط العامة للورقة الامتحانية، على النحو التالي:
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
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