تنفيذ 25 محطة رفع مياه رى العام الماضى.. وجار التشغيل التجريبي لمحطتين

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

أوضح تقرير لوزارة الرى أنه تم خلال العام المائى الماضى الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات "الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابيه العبد - قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطانى ١ و٢ و٣ - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديده - دير السنقورية - مصرف ٧ - المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - اسنا ١ الجديدة " لتصل إلى نحو 25 محطة، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة ١-٢ وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.

تعتبر مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أقدم وأعرق المصالح الحكومية حيث يعود إنشاؤها فى صورتها الأولى منذ عهد محمد على باشا الذى تولى الولاية فى مصر خلال الفترة من 1805 حتى 1848 والذى خطط لإنشاء صناعات قوية وإقامة أسطول بحرى قوى يناسب طموحاته فكان إنشاء الورش الأميرية لتكون الجهاز الذى يلبى احتياجاته فى تصنيع البنية الأساسية لهذه المشروعات الضخمة، وكانت الورش فى بدايتها عبارة عن أقسام الحدادة والسباكة والإنشاءات الحديدية والسروجية والنجارة بجانب قسم الرسم.

وفى عصر إسماعيل باشا بدأ عصر النظام الحكومى المستقر فى مصر فهو أول من كلف نوبار باشا بتشكيل مجلس النظار والذى تطور مع الزمن، وأصبح بعد ذلك مجلس الوزراء ونقل إليه تبعية الإشراف على الورش الأميرية، واستمر ذلك حتى عام (1905) حيث أنشأت إدارة الميكانيكا والتى سميت بعد ذلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عام (1925) ومنذ ذلك التاريخ استمرت المصلحة بذات الاسم وأصبحت ضمن البناء التنظيمى للوزارة الذى يضم مصلحتين هما مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى إلى عهد قريب إلى أن تم التنظيم الأخير للوزارة بتقسيمها الحديث.