تجاوزت مليارى دولار فى 9 أشهر.. ارتفاع ملحوظ لصادرات السلع الزراعية (إنفوجراف)

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.



ارتفاع ملحوظ لصادرات السلع الزراعية

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية بلغت قيمتها نحو ملياري و824 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و564 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 260 مليون و369 ألف دولار.

وتشير البيانات، إلى أن قائمة أهم السلع التى ارتفعت صادراتها تضمنت كلا من المانجو وبلغت قيمة صادراته نحو 69 مليون و257 ألف دولار في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل 46 مليون و104 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 23 مليون و153 ألف دولار، يليها فاصوليا يابسة وبلغت قيمة صادراتها نحو 48 مليون و980 ألف دولار، خلال العام الجاري، مقابل 11 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022 ، بزيادة بلغت قيمتها نحو 37 مليون و950 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات مصر من البصل وبلغت قيمة صادراته نحو 157 مليون و233 ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 104 مليون و921 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 52 مليون و302 ألف دولار.