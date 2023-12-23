كوبرى أعلى مفيض توشكى.. أحد محاور التنمية ويحل مشاكل التكدس المرورى "فيديو"

كتب سيد الخلفاوى

شهد قطاع الطرق والكبارى في مصر، أعمال تطوير ضخمة، نفذتها الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل المصرية، وهو ما ساهم في تجديد وتطوير شبكة الطرق، ما انعكس على البيئة بشكل واضح، حيث أدى خلق الطرق الجديدة إلى تقليل الازدحام وبالتالي تقليل انبعاثات عوادم السيارات، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود، وتوفير خدمة للمواطن وحل مشاكل التكدس المرورى واختصار المسافة والوقت والجهد.

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح اعمال تنفيذ كوبري أعلى مفيض توشكى، أحد محاور التنمية التى شهدتها مصر.

وتم تنفيذ (13) محور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر « محور روض الفرج » - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه ، فيما يتقدم العمل فى تنفيذ عدد (14) محور (دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب - القطا) بتكلفة 20 مليار جنيه

كما تم تنفيذ (900) كوبرى ونفق من أهمها ( كوبرى دكرنس – كوبري سندوب – عدد 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة ” اسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت ” - كوبرى المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببنى سويف – كباري ” قلما – الشموت – طوخ طنبشا ” على طريق الإسكندرية الزراعي - كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم - عدد 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - عدد 8 كبارى على محور الفريق العصار - عدد 14 كوبرى على محور المحمودية - كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلي ( كم 21)

ويتقدم العمل في تنفيذ (143) كوبرى ونفق ومن أهمها (15 كوبرى أعلي مزلقانات السكك الحديدية –15 كوبري مشاة وسيارات علي الرياح البحيري - 7 كباري علوية جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى - كوبرى أعلى مفيض توشكى ) - توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه الإسكندرية ) والكباري العلوية والأنفاق علي الطرق المزدوجة الجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق .