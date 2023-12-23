اليوم السابع
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غدا تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:24 م
غدا تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد ، جلسة جديدة رقم 104  للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير القمح للمطاحن لإنتاج الدقيق وتوزيعه على المخابز لإنتاج الخبز المدعم بسعر الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن يوميا كما تستمر الوزارة في التعاقد على شراء القمح المستورد لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الاقماح طوال  الوقت.







وزارة التموين

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البورصة المصرية للسلع

تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع

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