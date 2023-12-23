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والأمواج ترتفع 3.5 متر..

الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:02 م
الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه لا زالت الأجواء الباردة تسيطر على البلاد، كما يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.
 
ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3.5:2)م.
 
ويشير آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية أيضا إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية وكذلك مناطق من شمال الوجه البحري (محافظة البحيرة و كفر الشيخ) والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.
 
 

 







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