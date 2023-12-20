اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:12 م
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حصاد الوزارات.. وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر.. وتم ضخ 245 ألف طن بالأسواق

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر.. وتم ضخ 245 ألف طن بالأسواق الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتب محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

التموين تتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر مستورد خام وبدء الإنتاج المحلى يناير
 
وزارة الصحة: تعزيز آليات حقوق الإنسان بقطاع الرعاية النفسية والعقلية
 
وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر.. وتم ضخ 245 ألف طن بالأسواق
 
وزيرة التضامن: تقديم أفضل الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً
 
وزيرة التضامن: مصر وجهت 4 آلاف شحنة تحمل 68 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة
 
وزارة التعليم تعلن تفعيل خدمة سداد تأمين التابلت بمكاتب البريد
 
الصحة تكشف تفاصيل الخدمات المقدمة من مكاتب الصحة للمواطنين بالمجان
 

 







حصاد الوزارات

التموين

الصحه

ازمه السكر

التضامن

مساعدات انسانيه



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