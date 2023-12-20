حصاد الوزارات.. وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر.. وتم ضخ 245 ألف طن بالأسواق

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التموين تتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر مستورد خام وبدء الإنتاج المحلى يناير
وزارة الصحة: تعزيز آليات حقوق الإنسان بقطاع الرعاية النفسية والعقلية
وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر.. وتم ضخ 245 ألف طن بالأسواق
وزيرة التضامن: تقديم أفضل الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً
وزيرة التضامن: مصر وجهت 4 آلاف شحنة تحمل 68 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة
وزارة التعليم تعلن تفعيل خدمة سداد تأمين التابلت بمكاتب البريد
الصحة تكشف تفاصيل الخدمات المقدمة من مكاتب الصحة للمواطنين بالمجان
وزارة التموين: زيادة عدد معاملات السجل التجارى لـ3.6 مليون معاملة 2023
وزارة التعليم تزف بشرى سعيدة للمعلمين غير الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم
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