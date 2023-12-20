وزير التنمية المحلية يوجه بتحسين مستوى النظافة بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجارية على أرض المحافظات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.

وتطرق الاجتماع إلى نسب تنفيذ المشروعات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية لضمان كفاءة عملية التنفيذ.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الجارية لمنظومة المخلفات الصلبة، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة فى إطار المنظومة بالإضافة إلى الإسراع فى تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها فى إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات بما يحقق رضا المواطنين.