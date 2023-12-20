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وزارة التعليم تزف بشرى سعيدة للمعلمين غير الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:00 ص
وزارة التعليم تزف بشرى سعيدة للمعلمين غير الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم التواصل مع الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بالمسابقة للسنة الأولى لمنحهم فرصة أخرى لإجراء اجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه، إضافة إلى سرعة استقبال الوزارة لكافة الالتماسات التى تلقتها المديريات التعليمية خلال الفترة الماضية من المعلمين.
 
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المعلمين الذين لم ينجحوا فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم بالسنة الأولى بتقديم التماس عبر موقعها الرسمى، مؤكدة أنه سيتم منحهم فرصة بديلة لاجتياز الاختبارات الذين لم يجتازوها.
 
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أكتوبر الماضي قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وتم  تسكينهم واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
 
 






وزارة التربية والتعليم

قرارات المعلمين الجدد

قرارات تعيين المعلمين الجدد

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

تسكين المعلمين الجدد

أوراق التعاقد مع المعلمين الجدد

مسوغات التعيين للمعلمين الجدد



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