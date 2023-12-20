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وزارة التعليم تعلن تفعيل خدمة سداد تأمين التابلت بمكاتب البريد

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:57 ص
وزارة التعليم تعلن تفعيل خدمة سداد تأمين التابلت بمكاتب البريد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية والإدارات تفعيل خدمة سداد الدين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بمكاتب البريد، موضحة أنه يستطيع الطالب دفع تأمين التابلت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر، أو البطاقة الطالب، على أن يقدم الطالب إيصال السداد إلى المدرسة كأحد الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسى، كما تضمنت الأوراق أيضا صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر وإيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال وإقرار تسليم التابلت من المدرسة وإقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية مشددا على هناك محتوى رقمى كبير يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

تأمين التابلت لطلاب أولى ثانوى 2024

اخبار مصر

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت



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