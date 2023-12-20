وزيرة التضامن: نصيب مصر من إجمالى مساعدات غزة 65%

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه حتى اللحظة دخل إلى قطاع غزة 5 سفن مساعدات إغاثية بجانب القوافل من مختلف دول العالم، كما قامت مصر بإدخال نحو 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، لافتة إلى دخول مساعدات الأشقاء العرب بإجمالى 9507 أطنان، موضحة أن مصر حظت بالنصيب الأكبر للمساعدات بنسبة تصل إلى 65%.

وأضافت القباج، أن غزة تصدر اهتمامات الجلسة الأولى، فنحن امام 80% من الضحايا من الأطفال والسيدات، نتحدث أيضا عن انهيار البنية التحتية فى القطاع، وهناك ما يقرب من مليون وأكثر نازح فى مقرات الأونرا فى ظروف معايشة إنسانية متدنية للغاية.. وفى وسط هذه الأزمة الإنسانية هناك اقتراحات لصندوق عربي لجمع التمويلات اللازمة وضخها لقطاع غزة.

وتسلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، من السيدة مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك خلال اجتماعات الدورة التى تستضيفها القاهرة، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ووزراء الشؤون الاجتماعية فى الدول العربية الشقيقة وممثليهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة في الإصلاح ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة حكيمة، من خلال تقديم أفضل سبل الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، في ضوء الدعم غير المسبوق للسيد الرئيس لهذه الفئات، ويشكل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات، بما ينصب في مصلحة المواطن العربي، ويدعم جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشددة على أنه في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 تسعى وزارة التضامن الاجتماعي.