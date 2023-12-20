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وزيرة التضامن: تقديم أفضل الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:52 ص
وزيرة التضامن: تقديم أفضل الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً جانب من اللقاء
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة في الإصلاح ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة حكيمة، من خلال تقديم أفضل سبل الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، في ضوء الدعم غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لهذه الفئات.
 
وتابعت: تسعى وزارة التضامن الاجتماعي وتستمر في تقديم أفضل الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، من خلال تبنيها لرؤية موحدة هدفها توفير الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المصري بداية من مرحلة الطفولة مروراً بمرحلة الشباب، ثم كبار السن، وذوي الإعاقة.
 
جاء ذلك خلال تسلم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، من مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك خلال اجتماعات الدورة التي تستضيفها القاهرة، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية الشقيقة وممثليهم الكرام.
 
نيفين القباج
نيفين القباج

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

وزيره التضامن الاجتماعي
وزيره التضامن الاجتماعي

 







وزيرة التضامن

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