وزارة التعليم توجه بملء بيانات المعلمين الجدد لتسجيلها على قاعدة البيانات

كتب محمود طه حسين

وجهت الإدارات التعليمية، بشأن المعلمين المساعدين المعينين في مسابقة الـ30 ألف معلم للسنة الأولى، والذين تم تسليمهم العمل بمدارسهم، بملء استمارة بيانات المدرس الموظف بكل دقة واعتمادها من المختص بالمدرسة ومدير المدرسة ثم اعتمادها من المختص بقسم شئون العاملين بالإدارة التعليمية ومدير شئون العاملين بالإدارة التعليمية، وتسليم صورة طبق الأصل من أصل عقد المعلم المساعد معتمد من قسم شئون العاملين بالإدارة، وصورة طبق الأصل من خطاب التوزيع على المدرسة، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، وذلك لتسجيل بياناتهم على قاعدة بيانات المعلم والموظف الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وكانت المديريات التعليمية أعلنت تسليم المعلمين الجدد وظائفهم بالمدارس خلال الأيام الماضية بعد توقيع عقود العمل، من جانب الإدارات التعليمية، موضحة أنه تم استقبال المعلمين داخل الإدارات التعليمية وتم تحرير عقود العمل لهم من جانب اللجنة المشكلة بكل إدارة تعليمية، مضيفة أن تسليم العمل متوافق مع محل الإقامة الخاص بكل مدرس حيث حرصت الإدارات على أن يكون محل عمل المعلم قريب من سكنه مع توزيع المعلمين حسب احتياج المدارس بكل إدارة تعليمية.

وحددت المديريات التعليمية والإدارات مسوغات التعيين للمعلمين الجدد كالتالى:

- أصل شهادة المؤهل العالي - المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

- شهادة الميلاد المميكنة وصور بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- إقرار الذمة المالية واستمارة 103.

- استمارة فحص طبي من التأمين الصحى متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات واستمارة 105 تأمين ومعاشات.

- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.

- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارت المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للإختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد.