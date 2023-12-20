"‫الرى" تنظم ندوة لترشيد استهلاك المياه لطلبة مدرسة فى الجيزة

نظم فريق التوعية المائية بالوزارة وبالتعاون مع وزارة الثقافة ندوة توعية مائية تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث" لطلبة المدارس بمحافظة الجيزة وذلك بمكتبة البحر الأعظم

‎تناولت الندوة التوعية بتحدى تناقص نصيب الفرد من المياه، وبث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد

‎كما تم التعريف بمصادر المياه فى مصر والتحديات التى تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء على عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبنى السلوكيات الايجابية التى تساهم فى ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث.

‎أوضحت الوزارة أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التى تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الرى بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الرى الحديث.

‎‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة فى مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.