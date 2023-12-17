حصاد الوزارات.. تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أول يناير

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الصحة تكشف عن 7 مستشفيات طورتها فى المحافظات.. اعرف التفاصيل
"الرى": 97.60% نسبة تنفيذ الشكاوى من 2021 حتى 2023
وزير الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بجميع المحافظات
وزارة العمل توجه المحافظات لتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أول يناير
وزارة الصحة تعلن ميكنة 4 آلاف و667 مكتب صحة في 27 محافظة.. إنفوجراف
ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلى لاستمرار صرف معاشات ديسمبر
وزارة الرى تنظم 4 ندوات توعية لترشيد استهلاك المياه فى الإسماعيلية
وزارة الصحة: مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير 24 مستشفى و369 وحدة صحية
وزارة الأوقاف: انعقاد 20 درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف المحافظات
وزارة التعليم: تركيب فصول ذكية مزودة بواى فاى وسعة الفصل 40 طالبا
وزارة الزراعة تكشف تفاصيل تحصين 83 ألفا و834 رأس ماشية بالجيزة
وزير التعليم: حل عجز المعلمين بتفعيل حصص المشاهدة بالمدارس
وزارة الصحة توجه رسالة هامة حول إصابات الكبد المزمنة.. تفاصيل
وزير التعليم: منفتحون جدا مع القطاع الخاص فى تقديم جميع التسهيلات
رضا حجازى: نؤمن بالتحول الرقمى فى تطوير التعليم وهذه تفاصيل تسليم التابلت
وزير النقل: ننفذ خطة عاجلة لإنشاء الكبارى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة
وزير الزراعة: التحول الرقمى فى الحجر الزراعى لتيسير تعامل المصدرين والمستوردين
وزارة الأوقاف تهدى كتبا من إصداراتها لدولتى فنزويلا وكينيا
الأوقاف تصدر تعليمات بشأن المقابلة الأولية لراغبى العمل بالوزارة نقلا أو ندبا
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