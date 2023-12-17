حصاد الوزارات.. تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أول يناير

إعداد ـ محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الصحة تكشف عن 7 مستشفيات طورتها فى المحافظات.. اعرف التفاصيل

"الرى": 97.60% نسبة تنفيذ الشكاوى من 2021 حتى 2023

وزير الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بجميع المحافظات

وزارة العمل توجه المحافظات لتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أول يناير

وزارة الصحة تعلن ميكنة 4 آلاف و667 مكتب صحة في 27 محافظة.. إنفوجراف

ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلى لاستمرار صرف معاشات ديسمبر

وزارة ‫الرى تنظم 4 ندوات توعية لترشيد استهلاك المياه فى الإسماعيلية

وزارة الصحة: مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير 24 مستشفى و369 وحدة صحية

وزارة الأوقاف: انعقاد 20 درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف المحافظات

وزارة التعليم: تركيب فصول ذكية مزودة بواى فاى وسعة الفصل 40 طالبا

وزارة الزراعة تكشف تفاصيل تحصين 83 ألفا و834 رأس ماشية بالجيزة

وزير التعليم: حل عجز المعلمين بتفعيل حصص المشاهدة بالمدارس

وزارة الصحة توجه رسالة هامة حول إصابات الكبد المزمنة.. تفاصيل

وزير التعليم: منفتحون جدا مع القطاع الخاص فى تقديم جميع التسهيلات

رضا حجازى: نؤمن بالتحول الرقمى فى تطوير التعليم وهذه تفاصيل تسليم التابلت

وزير النقل: ننفذ خطة عاجلة لإنشاء الكبارى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة

وزير الزراعة: التحول الرقمى فى الحجر الزراعى لتيسير تعامل المصدرين والمستوردين

وزارة الأوقاف تهدى كتبا من إصداراتها لدولتى فنزويلا وكينيا

الأوقاف تصدر تعليمات بشأن المقابلة الأولية لراغبى العمل بالوزارة نقلا أو ندبا