وزير الزراعة: التحول الرقمى فى الحجر الزراعى لتيسير تعامل المصدرين والمستوردين

كتبت ـ أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

يأتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز منظومة التحول الرقمي في كل المجالات والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، التى تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشرى والتعامل الكترونى والرقمى وتيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة واتخاذ القرار من خلال توفير كل الإحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها من ناحية الكميات المصدرة ونوعية المحاصيل ووجهاتها .

أضاف القصير، أن التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الاجرات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية، وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول الصادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني.