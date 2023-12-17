وزير التعليم: منفتحون جدا مع القطاع الخاص فى تقديم جميع التسهيلات

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة منفتحة جدا مع القطاع الخاص ويتم تقديم كل التسهيلات لمن يرغب فى إنشاء مدارس خاصة أو دولية، مضيفا أن القطاع الخاص لديه سهولة فى إدارة المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تطوير دون الارتقاء بدور المعلم، مضيفا أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، متابعا: لدنيا عجز فى المعلمين ولكن التحول الرقمى قد يسهم فى حل هذه المشكلات، موضحا أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا سيتم التوسع فيها كما أن هناك مدرسة للعباقرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، وعدد من قيادات الوزارة.

ويشارك بورشة العمل قيادات وزارة التربية والتعليم ،علي رأسهم الدكتور احمد ضاهر ، نائب وزير التعليم لشئون تكنولوجيا التعليم ، ومنظمة اليونسكو، وتهدف ورشة العمل ، إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية،وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، كما يهدف لتعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم، ويستهدف ورشة العمل في جلستها الاولي، عرض لرحلة في مجال تكنولوجيا التعليم.