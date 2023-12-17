وزارة الصحة توجه رسالة هامة حول إصابات الكبد المزمنة.. تفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان إن الإصابة بفيروس سى تؤدى إلى الإصابة بالاعتلال الكبدى المزمن، وفى حالة إهمال العلاج والمتابعة يزداد خطر الإصابة بمضاعفات خطرة مثل التليف الكبدى وأورام الكبد السرطانية .

وأكد الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.

ولفت إلى ضرورة حث وتوعية مرضى التليف الكبدى المترددين على وحدات الفيروسات الكبدية، بالمتابعة الدورية لعدم تفاقم الحالة المرضية، أيًا كان سبب الإصابة بالتليف، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأورام دوريًا وبالمجان كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدى من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية.

وأضاف أنه يتم استقبال المرضى بوحدات الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء فى صرف العلاج دوريًا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج.