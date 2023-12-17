وزارة الصحة تكشف عن 7 مستشفيات طورتها فى المحافظات.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدولة عمدت إلى إجراء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات الأخرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكان من أبرز تلك المستشفيات:-

1- مستشفى بلطيم المركزى بكفر الشيخ بتكلفة 181.4 مليون جنيه.

2- مستشفى بنى سويف العام بتكلفة 195 مليون جنيه.

3 - مستشفى العلمين النموذجى بمطروح بتكلفة 244.4 مليون جنيه.

4- مستشفى ملوى التخصصى بالمنيا بتكلفة 407 مليون جنيه.

5- مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء بتكلفة 327.9 مليون جنيه.

6- مستشفى بنها التعليمى بالقليوبية بتكلفة 401 مليون جنيه.

7- مستشفى قليوب المركزى بتكلفة 60 مليون جنيه.