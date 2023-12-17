وزارة الأوقاف تهدى كتبا من إصداراتها لدولتى فنزويلا وكينيا

في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومجابهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية، وبناءً على الطلب المقدم من سفارة مصر في كاراكاس فنزويلا بخصوص حاجة المراكز الإسلامية في دولة فنزويلا إلى ترجمات القرآن الكريم وإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال قضايا التجديد باللغة الإسبانية، اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إهداء عدد 200 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المترجمة للغة الإسبانية لدولة فنزويلا، من أهمها:
• المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغة الإسبانية.
• الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة الإسبانية.
• مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف باللغة الإسبانية.
• فلسفة الحرب والسلم والحكم باللغة الإسبانية.
• حماية الكنائس في الإسلام باللغة الإسبانية.
• نحو تجديد الفكر الديني باللغة الإسبانية.
• الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغة الإسبانية.
كما اعتمد وزير الأوقاف إهداء عدد 450 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المترجمة للغتين الإنجليزية والسواحيلية لدولة كينيا، من أهمها:
• المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.
• المختصر الشافي في الإيمان الكافي باللغة الإنجليزية.
• صناعة الفتوى وضابط الإفتاء باللغة الإنجليزية.
• فلسفة الحرب والسلم والحكم باللغة الإنجليزية.
• ضلالات الإرهابيين باللغة الإنجليزية.
• نحو تجديد الفكر الديني باللغة السواحيلية.
• مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة باللغة السواحيلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة