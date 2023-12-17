اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:40 م
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وزارة الصحة تعلن ميكنة 4 آلاف و667 مكتب صحة في 27 محافظة.. إنفوجراف

الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:14 م
وزارة الصحة تعلن ميكنة 4 آلاف و667 مكتب صحة في 27 محافظة.. إنفوجراف انفوجراف وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ميكنة جميع مكاتب الصحة في الـ 27 محافظة، بإجمالي 4 آلاف و667 مكتبا، وذلك لاستخراج شهادات الميلاد، والوفاة وتصاريح الدفن، وغيرها من المعاملات المستندية.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف نشرتة الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى أن عدد شهادات الميلاد المميكنة التي تم إصدارها بدء من شهر يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي، بلغت مليون و819 ألفا و936 شهادة، فيما بلغت شهادات الوفاة الإلكترونية التي تم إصدارها، في ذات التاريخ 505 آلاف و423 شهادة.
 
وأضاف أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطي كافة احتياجات القطاع الوقائي بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذي القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة والسكان. 
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم تدريب 15 ألفا و198 فردا من المشرفين ومدخلي البيانات بمكاتب الصحة، والمتعاملين مع المنظومة الإلكترونية، بالتزامن مع ميكنة خدمات مكاتب الصحة.
 
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