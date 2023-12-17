اليوم السابع
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الأوقاف تصدر تعليمات بشأن المقابلة الأولية لراغبى العمل بالوزارة نقلا أو ندبا

الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:30 ص
الأوقاف تصدر تعليمات بشأن المقابلة الأولية لراغبى العمل بالوزارة نقلا أو ندبا وزارة الأوقاف
كتب ـ لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف عن موعد المقابلة الأولية بالمديريات للمتقدمين للعمل بديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات والجهات التابعة لها نقلًا أو ندبًا من العاملين المعينين بالجهات الحكومية، وذلك يوم السبت الموافق : 23  /  12/  2023م الساعة العاشرة صباحًا بمديرية الأوقاف التابع لها كل منهم ، في التخصصات التالية :
 
1- الشئون الهندسية.
2- الشئون القانونية.
3- الشئون المالية.
4- التحول الرقمي.
5- الموارد البشرية.
 
علمًا بأنه لن يُسمح بحضور المقابلة إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ، وبيان حالة وظيفية حديثة معتمدة من جهة العمل، وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل ، وصورة شخصية حديثة ، على أن يوافى مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات بنتيجة المقابلة في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 26  / 12 /  2023 ، وهم:
 
 
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