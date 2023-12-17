الأوقاف تصدر تعليمات بشأن المقابلة الأولية لراغبى العمل بالوزارة نقلا أو ندبا

كتب ـ لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف عن موعد المقابلة الأولية بالمديريات للمتقدمين للعمل بديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات والجهات التابعة لها نقلًا أو ندبًا من العاملين المعينين بالجهات الحكومية، وذلك يوم السبت الموافق : 23 / 12/ 2023م الساعة العاشرة صباحًا بمديرية الأوقاف التابع لها كل منهم ، في التخصصات التالية :

1- الشئون الهندسية.

2- الشئون القانونية.

3- الشئون المالية.

4- التحول الرقمي.

5- الموارد البشرية.

علمًا بأنه لن يُسمح بحضور المقابلة إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ، وبيان حالة وظيفية حديثة معتمدة من جهة العمل، وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل ، وصورة شخصية حديثة ، على أن يوافى مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات بنتيجة المقابلة في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 26 / 12 / 2023 ، وهم: