ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلى لاستمرار صرف معاشات ديسمبر

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلي لاستمرار صرف معاشات شهر ديسمبر الجارى وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

على جانب آخر، حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر وفى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة "المعاش المبكر " ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتي انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط ، كما توفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.