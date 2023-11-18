حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": المساعدات الإنسانية من مصر لغزة بلغت 11200 طن

إعداد - محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية.

وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

نشاط مكثف لوزير الزراعة المصرى فى الصين.. تعرف على التفاصيل

وزير التعليم يشدد على اتخاذ إجراءات انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية ومنع الغش

الزراعة تطلق غدا الحملة الثالثة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية

تعرف على تفاصيل الدورات بمركز تدريب الرى

تعرف على تفاصيل سياسات وزارة الرى فى العام المقبل لمواجهة تحديات المياه

تعرف على تفاصيل ترتيبات مصر للمشاركة فى cop28

وزير النقل يتفقد محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

التعليم العالى: جامعة طنطا أطلقت 1000 قافلة تنموية خلال 3 سنوات ضمن "حياة كريمة"

وزير التعليم يفتتح غدا البطولة العربية المدرسية بمشاركة عدة دول

وزارة التعليم تفتح التقدم للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الدبلومات الفنية 2024

وزارة الأوقاف: القوة والثبات فى مواجهة التحديات موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية بالسعودية لحثهم على المشاركة بانتخابات الرئاسة

وزير التعليم يفتتح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بالزقازيق

وزارة الأوقاف: 6 قوافل للواعظات حتى 31 ديسمبر

وزارة الأوقاف: صكوك الإطعام تحقق أفضل أداء يومى منذ إطلاق المشروع

وزير الصحة يستقبل المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم

6 معلومات عن المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة

وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل أحدث مسابقاتها لأفضل أداء دعوى بالمديريات

وزيرة التضامن لليوم السابع: المساعدات الإنسانية من مصر لغزة بلغت 11200 طن

وزارة الرى: إقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة حركة الأمواج والرياح

وزارة العمل: حصر جديد للعمالة غير المنتظمة فى الوادى الجديد

وزير الصحة يهنئ الدكتور هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء بـ"جلاسكو"