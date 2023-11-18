تعرف على تفاصيل الدورات بمركز تدريب الرى

كتبت ـ أسماء نصار

يتمتع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية ب وزارة الرى بإمكانيات متميزة، حيث يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كل معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة .

ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى 6000 متدرب مصرى و 200 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم " 178 غرفة و 10 أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية".

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب، والمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge :

1- تم عقد 5 دورات تدريبية بالمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى بمشاركة 70 متدربا مصريا و98 متدربا أفريقيا.

2- برامج تدريبية عن "زيادة إنتاجية المياه فى الزراعة" على مدار 4 اشهر ل 1200 مزارع في محافظات “المنيا - قنا - كفر الشيخ”.

3- مشروع "المعرفة المائية" يهدف لبناء القدرات الفنية للعاملين بقطاع المياه فى مصر والدول الأفريقية .

4- تنفيذ 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه لمتدربين من وزارات الرى والبيئة والزراعة والإسكان والكهرباء.

5- مركز التدريب الإقليمى يتمتع بإمكانيات متميزة ويُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية.