وزارة الأوقاف: صكوك الإطعام تحقق أفضل أداء يومى منذ إطلاق المشروع

كتب لؤى على

كشفت وزارة الاوقاف أن صكوك الإطعام حققت أفضل أداء يومي منذ إطلاقها، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك الإطعام مس الجمعة 6766 صكًّا، بإجمالي نحو 2 مليون و300 ألف جنيه، حيث جاءت مديريات (القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية ودمياط والدقهلية) الأعلى تحصيلًا، وذلك على النحو التالي:

حققت مديرية أوقاف القاهرة : 1650 صكًّا.

حققت مديرية أوقاف الإسكندرية : 1200 صك.

حققت مديرية أوقاف الجيزة : 1100 صك.

حققت مديرية أوقاف القليوبية : 856 صكًّا.

حققت مديرية أوقاف دمياط : 550 صكًّا.

حققت مديرية أوقاف الدقهلية : 500 صك.

كما حققت مديرية أوقاف بور سعيد رقمًا قياسيًّا في صكوك الأضاحي والإطعام، بإجمالي مبلغ 3124000 جنيه، بزيادة 5900 جنيه عن العام الماضي.

جدير بالذكر، أنه قد سبق تكريم 9 مديريات هي: (الإسكندرية، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، وجنوب سيناء، وبني سويف، ومطروح، والغربية، ودمياط)، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف بو رسعيد بإثابة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لتجاوز مبيعاتها في الصكوك العام الماضي.

جدير بالذكر، أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علما بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.