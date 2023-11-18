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وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل أحدث مسابقاتها لأفضل أداء دعوى بالمديريات

السبت، 18 نوفمبر 2023 10:46 ص
وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل أحدث مسابقاتها لأفضل أداء دعوى بالمديريات وزارة الأوقاف
كتب ـ لؤى على

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قالت وزارة الاوقاف، إنه تحفيزا وتشجيعا للمتميزين دعويا تقرر صرف مكافأة تميز لأفضل المديريات أداء دعويا خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2023 م من خلال القوافل الداخلية وتغطيتها لجميع أطراف المحافظة والأسابيع الدعوية وشمولها لمدن المحافظة والمقارئ القرآنية و مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبرنامج التثقيفي للطفل وبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، فضلا عن الانضباط الدعوي والالتزام بوقت الخطبة وموضوعها ورفع أفضل الأنشطة لديها على مواقع التواصل وموافاة المركز الإعلامي للوزارة بها مع إعداد خطة أسبوعية ورفعها لرئيس القطاع الديني لاعتمادها فيما يتصل بأنشطة القوافل وأسابيع الدعوة وبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، ورفع تقرير أسبوعي بنتائج وأثر التنفيذ على أرض الواقع متضمنا عدد الفعاليات وأماكن تنفيذها .
 
وستكون مكافأة التميز على النحو التالي:
 
المركز الأول ( خمسة وسبعون ألف جنيه) : 
20 ألف جنيه لمدير المديرية 
10 آلاف جنيه لوكيل المديرية (المديريات أ) .. 
10 آلاف جنيه لمدير الدعوة . 
5 آلاف جنيه لأفضل مدير إدارة . 
5 آلاف جنيه لأفضل إمام مسجد . 
 25 ألف جنيه توزع بمعرفة مدير المديرية واعتماد رئيس القطاع  الديني على أفضل المشاركين من غير من ذكروا . 
 
المركز الثاني ( خمسون ألف جنيه ) : 
12 ألف جنيه لمدير المديرية 
6 آلاف جنيه لوكيل المديرية (المديريات أ) .. 
6 آلاف جنيه لمدير الدعوة . 
3 آلاف جنيه لأفضل مدير إدارة . 
3 آلاف جنيه لأفضل إمام مسجد . 
 20 ألف جنيه توزع بمعرفة مدير المديرية واعتماد رئيس  القطاع الديني على أفضل المشاركين من غير من ذكروا . 
 
المركز الثالث ( ثلاثون ألف جنيه) : 
8 آلاف جنيه لمدير المديرية 
4 آلاف جنيه لوكيل المديرية ( المديريات أ ) .. 
4 آلاف جنيه لمدير الدعوة . 
2500 جنيه لأفضل مدير إدارة . 
2500 جنيه لأفضل إمام مسجد . 
 9 آلاف جنيه توزع بمعرفة مدير المديرية  واعتماد رئيس القطاع  الديني على أفضل المشاركين من ذكروا . 
 
رابعا : تسع جوائز فردية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه للأفضل أداء وتميزا من غير المديريات الفائزة بالمراكز الثلاثة . 
 
وفي حالة عدم وجود وكيل للمديرية يتم توزيع المبلغ الذي كان مقررا له بمعرفة مدير المديرية واعتماد رئيس القطاع الديني على أفضل المعاونين في نجاح العامل من العاملين بالمديرية .
 
 
 






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