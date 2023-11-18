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الزراعة تطلق غدا الحملة الثالثة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية

السبت، 18 نوفمبر 2023 02:43 م
الزراعة تطلق غدا الحملة الثالثة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية وزارة الزراعة
كتبت ـ أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية غدا الأحد، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
 
قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وأضاف صابر، أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
 
 






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