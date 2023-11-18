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وزير الصحة يهنئ الدكتور هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء بـ"جلاسكو"

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:25 ص
وزير الصحة يهنئ الدكتور هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء بـ"جلاسكو" الدكتور هاني عتيبة
كتب وليد عبد السلام

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هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني عتيبة، لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين «جلاسكو» البريطانية، ‏كأول طبيب مصري يتولى رئاسة هذه الكلية.
 
وكان الدكتور هاني عتيبة، قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الأزهر الشريف عام ‏‏1979، وعين نائبًا في قسم القلب بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير من ‏الكلية عام 1983، وسافر في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏في تخصص أمراض القلب التداخلية، ليصبح أحد ‏رواد مجال طب القلب التداخلي، ويتولى العديد من المناصب البارزة مثل مدير مركز القلب والرئة بمستشفى اليوبيل الذهبي الوطني، ورئيس جمعية القلب الأسكتلندية.‏
 
 






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