6 معلومات عن المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة

كتب محمود طه حسين

تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الجهود لتعزيز كافة الآليات للقضاء على الأمية وتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة، كما تم التنسيق مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب اليونيسكو بالقاهرة، لإطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن المبادرة الوطنية.

- سيتم إطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة خلال شهر يناير المقبل.

- تنطلق المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة فى إطار توجيهات القيادة السياسية والتوجهات الدولية المتمثلة في توصية 2015 لتعليم الكبار والقمة العالمية للتعليم التحويلي 2022 .

- تم عقد لقاءات تشاورية وحوار مجتمعى لحشد التأييد المجتمعي حول قضية الأمية في مصر وابتكار فرص عصرية لتعزيز جهود مصر التنموية والتحولات العالمية المعاصرة ورؤية التعلم مدى الحياة.

- تتضمن اللقاءات خلال الحوار المجتمعى عددًا من الفعاليات التي تستعرض الخطوط العريضة للمبادرة، بالإضافة إلى عروض حول التعلم مدى الحياة وتمكين النساء والفتيات.

- إطلاق المبادرة الوطنية يستهدف خفض نسبة الأمية إلى 5% بحلول عام 2030.

- اللقاءات التشاورية بالحوار المجتمعى لتعزيز صياغة خارطة مستقبلية فى تنفيذ المبادرة، والتى ستكون مبادرة قومية تحتاج إلى دعم جميع الشركاء، وفي مقدمتهم المجتمع المدنى.