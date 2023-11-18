وزارة الأوقاف: 6 قوافل للواعظات حتى 31 ديسمبر

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف ، إنه في إطار الاهتمام بقوافل الواعظات على مستوى الجمهورية، تطلق الوزارة ست قوافل دعوية للواعظات بدءًا من الجمعة القادمة 24 نوفمبر 2023م، حتى نهاية العام الجاري 31 ديسمبر 2023م، وذلك على النحو التالي :

1. الجمعة 24 نوفمبر (محافظة الإسكندرية) .

2. الجمعة 1 ديسمبر (محافظة المنوفية) .

3. الجمعة 8 ديسمبر (محافظة القاهرة) .

4. الجمعة 15 ديسمبر (محافظة المنيا) .

5. الجمعة 22ديسمبر (محافظة الجيزة) .

6. الجمعة 29 ديسمبر (محافظة الدقهلية) .

وستشمل هذه القوافل دروس السيدات، والبرنامج التثقيفي للطفل، وإقامة المقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، انطلقت أمس الجمعة القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة القليوبية، ضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمحافظة القليوبية، بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات القليوبية.

وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف، أن الأمل هو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوبِ، وهو القوة الدافعة للإنسان التي تبعث فيه العزيمة والقوة والإرادة، والحياة رغم صعوبتها وتحدياتها مفعمة بالأمل، فلا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما زرع زارع ولا حصد، ولولَا الأمل في النصر والرفعة وبلوغ الجنة ما افتدى الشهداء أوطانَهم بأرواحهم. أن الأمل الصادق هو المقرون بالعمل والأخذ بأسباب القوة والرفعة والتقدم والنماء، وأن إتقان العمل ومضاعفة الجهد بجميع جوانب حياتنا في هذه المرحلة الصعبة، فلكل منا دوره للنهوض بأوطاننا، مدركين أن إتقان العمل واجب تحتمه تعاليمنا الشرعية وروحنا الوطنية، وأن العمل حياة وعز وشرف.

‏جدير بالذكر، أن قافلة أمس من محافظة القليوبية شاركت فيها كل من: الواعظة نسمة خالد عبد الله إبراهيم، والواعظة تهاني عاطف أحمد عناني بمسجد محمد أبو النور ميت كنانة.