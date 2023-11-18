وزارة العمل: حصر جديد للعمالة غير المنتظمة فى الوادى الجديد

كتبت ــ آية دعبس

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، عن ختام برنامج تدريب مهني مجاني على مهنة التفصيل والخياطة، لخريجين جدد "13 فتاة"، من فتيات محافظة الوادي الجديد، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024، التي تنفذها "الوزارة" على مستوى الجمهورية من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل بالمحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، بهدف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً، ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة.

وبحسب بيان صحفي، أوضحت الوزارة، أن مديرية الوادي الجديد ومن خلال أجهزتها المعنية كوحدة العمالة غير المنتظمة، ومكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الخارجة، تواصل حصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات العملاقة، ومنها منطقة فوسفات أبو طرطور، لضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لشمولهم بالرعاية والحماية من خلال الحسابات المخصصة لذلك في كل مديرية على مستوى الجمهورية والتي يطلق عليها "حسابات العمالة غير المنتظمة".. وقال أحمد حسيب مدير مديرية الوادي الجديد، إن تنفيذ خطة التدريب المهني، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة يأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير العمل حسن شحاتة بهدف الانتهاء من خطة التدريب المهني للعام الحالي، كذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح مدير المديرية، أن التعاون بين "المديرية"، ومحافظة الوادي الجديد، تسير على قدم وساق، تحت رعاية المحافظ اللواء محمد سالمان الزملوط، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ .