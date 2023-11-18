وزيرة التضامن لليوم السابع :المساعدات الإنسانية من مصر لغزة بلغت 11200طن

كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حجم المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة حتى الآن ،حيث بلغت أكثر من 11200 طن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومراتب ومياة وخيام وغيرها من المساعدات والاحتياجات للأهالي فى غزة وأن حجم المساعدات من مصر لغزة يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة حيث بلغ حجم مساعدات الدول 3 آلاف طن .

وأضافت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركتها فى إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة،أنه يتم التنسيق مع صندوق تحيا مصر وجمعية الهلال الأحمر المصرى من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن قافلة المساعدات الإنسانية اليوم تتضمن 2510 طنا، وأبدت الوزيرة فخرها بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري.

وتتضمن قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر الأجهزة الطبية مثل "أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين "وأَسِرَّة العناية المركزة والمراتب الطبية، والخيوط الجراحية والمخدر ، والمحاليل الوريدية، ومستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجات: الأولي والثانية والثالثة، وبدل طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياس قطنية، وكمامات، وزجاجات كحول، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات؛ لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم.

كما شملت القافلة الإغاثية أيضا 1613 طنا من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للتناول بدون طهي مثل: (التونة، واللحوم المعلبة، والمربى، والحلاوة، والأجبان، وعسل النحل، والتمور، والبسكويت، والفول المعلب، والخضار المعلب، والطحينة، والبطاطا الحلوة، ورقائق البطاطس، والشعرية سريعة التحضير، والحلويات المعلبة)، بالإضافة إلى المياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والمراتب والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

حضر إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر اللواء أحمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، وسحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة المصرى، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.