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أخبار 24 ساعة.. تنسيق الكليات 2022.. قائمة كاملة لكليات ومعاهد تقبل طلاب علمى علوم

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تنسيق الكليات 2022.. قائمة كاملة لكليات ومعاهد تقبل طلاب علمى علوم تنسيق الكليات
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
التعليم: 78.32% نسبة النجاح فى الثانوية العامة علمى علوم
 
تنسيق الجامعات 2022.. 155 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
 
تنسيق الكليات 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب الأدبى العام الماضى
 
التعليم: 152 ألفا و29 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثانى
 
تنسيق الكليات 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالجامعات لطلاب علمى العام الماضى
 
تنسيق الكليات 2022.. قائمة كاملة لكليات ومعاهد تقبل طلاب علمى علوم
 
تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات العام الماضى
 
الأول علمى رياضة: توقعت أكون من الأوائل لأنى عملت اللى عليا وتوكلت على الله
 
طلاب الثانوية العامة دور ثان لهم الحق في التقديم بالشرطة.. اعرف التفاصيل
 
شهد الرابعة مكرر على الثانوية العامة: لم أتوقع تفوقى وسجدت لله شكرا.. صور
 
تعليم القاهرة: لم نعدل تنسيق الثانوى العام ودرجة القبول 240
 
أسامة ربيع: زيادة مرور السفن السياحية 80% وحوافز جديدة بمناسبة cop27
 
الرابع على الثانوية العامة: لم أعتمد على الدروس الخصوصية.. ودكتور زويل قدوتى
 
الأرصاد تكشف سبب الشعور بارتفاع الحرارة وأعلى درجة تم تسجيلها بالقاهرة 37
 

 


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