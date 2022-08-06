تنسيق الكليات 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب الأدبى العام الماضى

بعد اعتماد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022، ينشر "اليوم السابع" الحدود الدنيا للقبول بالعام الماضى بتنسيق الكليات 2022، وفيما يلى نرصد بالدرجات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول بالكليات فى تنسيق الجامعات وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية:-
الكلية الحد الأدنى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352 درجة
ألسن كفر الشيخ 350
سياسة واقتصاد السويس 349
سياسة واقتصاد بني سويف 344
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341
ألسن عين شمس 340
إعلام القاهرة 339
ألسن الفيوم 339
إعلام المنوفية 336
ألسن بني سويف 335
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334
ألسن المنيا 333
ألسن أسوان 333
آثار الزقازيق بصان الحجر 332
ألسن سوهاج 332
ألسن الأقصر 331
إعلام بني سويف 330
آثار دمياط 330
آثار عين شمس 329
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329
آثار القاهرة 328
إعلام جنوب الوادي 326
آثار الفيوم 325
آثار و لغات مطروح 325
آثار أسوان 324
آثار الأقصر 323
آثار سوهاج 322
الاعاقة والتأهيل بني سويف 321
آثار جنوب الوادي 321
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321
تربية الإسكندرية 318
تربية الزقازيق 317
تربية عين شمس 316
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
حقوق سوهاج 315
تربية بور سعيد 314
آداب العريش 314
تربية المنصورة 312
تربية طنطا 311
تربية بنها 310
آداب القاهرة 308
فنون جميلة (فنون) حلوان 307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307
تربية دمنهور 306
تربية المنيا 305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304
تربية كفر الشيخ 303
تربية المنوفية بشبين الكوم 303
تربية حلوان 302
فنون جميلة (فنون) المنصورة 300
آداب عين شمس 300
تربية مطروح 300
تربية سوهاج 299
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298
تجارة القاهرة 298
تربية مدينة السادات 297
تربية جنوب الوادي 296
آداب الإسكندرية 295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295
تربية بنات عين شمس 295
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294
تربية طفولة مبكرة المنصورة 294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293
تجارة دمياط 293
تربية الفيوم 293
تجارة المنصورة 292
آداب حلوان 292
تجارة عين شمس 292
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291
تجارة الإسكندرية 291
تجارة و إدارة أعمال حلوان 290
آداب بنها 290
حقوق بور سعيد 290
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289
آداب المنصورة 289
تجارة الزقازيق 289
تربية أسيوط 289
تجارة جنوب الوادي 287
تربية (طفولة) طنطا 287
تربية طفولة مبكرة المنوفية 287
تربية بني سويف 286
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286
فنون جميلة (فنون) أسيوط 286
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285
حقوق دمياط 285
تربية السويس 284
تربية نوعية الزقازيق 284
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283
آداب بور سعيد 283
آداب انتساب موجه القاهرة 282
فنون جميلة (فنون) المنيا 282
تربية نوعية القاهرة 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
تجارة بور سعيد 282
دار العلوم القاهرة 281
تربية (طفولة) الإسكندرية 281
آداب الزقازيق 281
آداب بنات عين شمس 281
تربية (طفولة) عين شمس 281
آداب طنطا 280
آداب و علوم إنسانية السويس 280
تجارة كفر الشيخ 280
تجارة بنها 280
تربية (طفولة) كفر الشيخ 280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
تربية طفولة مبكرة القاهرة 279
تربية نوعية طنطا 279
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279
آداب دمياط 279
تجارة أسوان 279
فنون جميلة (فنون) الأقصر 278
آداب انتساب موجه عين شمس 278
تربية رياضية بنات بنها 278
تربية نوعية الإسكندرية 278
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278
آداب المنوفية بشبين الكوم 277
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277
تربية طفولة مبكرة دمنهور 277
آداب انتساب موجه الإسكندرية 277
آداب الوادي الجديد 276
حقوق المنيا 276
آداب كفر الشيخ 276
تجارة العريش 276
تربية طفولة مبكرة الفيوم 276
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275
تربية دمياط 275
تجارة طنطا 275
آداب الفيوم 275
تربية جنوب الوادي بالغردقة 275
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