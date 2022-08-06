الأرصاد تكشف سبب الشعور بارتفاع الحرارة وأعلى درجة تم تسجيلها بالقاهرة 37

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم بأكمله وأوروبا تتعرض لدرجات حرارة غير مسبوقة، وشهدت الدول العربية سيول وأمطار الأيام الماضية، أما جمهورية مصر العربية الطقس مستقر تماما، ومعتاد أن شهر أغسطس يسجل أعلى درجة حرارة، وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها على القاهرة الكبرى حتى الآن كانت 37 درجة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى أم سى، أن نسب الرطوبة المرتفعة أهم أسباب الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وقد صدر بيان يوضح الأماكن التى شهدت أمطارا، وسقوط أمطار على مناطق عدة بمحافظات مصر لا وجود للسيول فى مصر.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الظواهر الجوية غير معتادة، مشيرة إلى أن الامارات شهدت أمطار غير معهودة فى مثل هذه الأيام، والتغيرات المناخية أثرت على العالم كله وفى أخر 10 سنوات رأينا ظواهر غير معهودة بسبب أزمة المناخ.