تنسيق الكليات 2022.. قائمة كاملة لكليات ومعاهد تقبل طلاب علمى علوم

. وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة ، منذ قليل، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيسبوك

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.