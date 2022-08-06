تنسيق الكليات 2022.. قائمة كاملة لكليات ومعاهد تقبل طلاب علمى علوم

بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، بدأ الطلاب فى التساؤل حول تنسيق الكليات والمعاهد التى تقبل الشعب المختلفة، و ينشر "اليوم السابع" قائمة الكليات بالجامعات الحكومية، وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة من وزارة التعليم العالى، والتى تقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب فى التعرف على الكليات التى تقبل تخصص علمى علوم الناجحين فى مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء.
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، منذ قليل، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيسبوك.
وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة