اليوم السابع
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تنسيق الكليات 2022.. قائمة كاملة لكليات ومعاهد تقبل طلاب علمى علوم

السبت، 06 أغسطس 2022 03:36 م
تنسيق الكليات 2022.. قائمة كاملة لكليات ومعاهد تقبل طلاب علمى علوم موقع التنسيق
كتب ــ محمد صبحى

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بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، بدأ الطلاب فى التساؤل حول تنسيق الكليات والمعاهد التى تقبل الشعب المختلفة، و ينشر "اليوم السابع" قائمة الكليات بالجامعات الحكومية، وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة من وزارة التعليم العالى، والتى تقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب فى التعرف على الكليات التى تقبل تخصص علمى علوم الناجحين فى مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء.
 
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، منذ قليل، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيسبوك.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

 
 
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تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

تنسيق 2022

تنسيق الكليات 2022

موعد تنسيق الجامعات

موعد تنسيق 2022

موعد المرحلة الأولى للتنسيق

مراحل تنسيق الجامعات

مراحل التنسيق 2022

مواعيد التنسيق 2022

كليات المرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى للتنسيق

نتائج تنسيق الجامعات 2022

جدول تنسيق الجامعات 2022

خريطة تنسيق الجامعات 2022



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