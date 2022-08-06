أسامة ربيع: زيادة مرور السفن السياحية 80% وحوافز جديدة بمناسبة cop27

كتب محمود رضا الزاملى

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن أهم الإنجازات التى حدثت فى القناة بمناسبة مرور 7 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، وأكد أن القناة الآن تتحمل كل أنواع السفن فى العالم بأعماق كبيرة، ومنذ اليوم الأول لافتتاح القناة الجديدة نعتبر أن هذا عيدا قوميا، ونعتبر أن هذه الإنجازات محصلة جهد وعرق عمال قناة السويس بالكامل منذ تخطى أزمة كورونا ثم أزمة روسيا وأوكرانيا، استطعنا تقديم إنجازات كبيرة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، عن حوافز جديدة سيتم تقديمها فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، قائلا: "سنعلن عن قناة سويس خضراء 2030 بمحطات توليد طاقة محولة من تيار عادى إلى تيار نظيف سواء رياح أو طاقة شمسية، وكذلك سيارات مرشدين قناة السويس تم تحويلها جميعا إلى الغاز، ونسعى لتحويل الاسطول الذى يعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود الأحفورى، وسيكون لدينا حوافز للسفن التى تعبر القناة بوقود نظيف وسنعلن عن تلك الحوافز فى مؤتمر شرم الشيخ".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: "لدينا حوافز تسويقية كى نجذب العملاء للعبور من قناة السويس ونتابع كل الأزمات التى تحدث فى العالم"، لافتا إلى الإنجازات التى قام بها القائمين على قناة السويس بعد أزمة السفينة الجانحة وتم عبور 426 سفينة فى 4 أيام، وحققت قناة السويس أعلى مستوى من الدخل هذا العام بـمعدل دخل 7 مليارات دولار، وهى تعتبر أمن ممر مائى فى العالم.

وعن فائدة قناة السويس الجديدة، قال رئيس هيئة قناة السويس، إنها خفضت ساعات عبور قناة السويس من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط ودى ضمن الحوافز التى نقدمها لعملائنا وكل يوم نقدم جديد فى قناة السويس وقمنا بتطوير القطاع الجنوبى نظرا لوجود انحرافات كثيرة فقمنا بتعميق 40 قدما.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، نسعى دائما إلى رضا عملاؤنا وجذب عملاء جدد وزيادة الخدمة المتميزة المقدمة فى قناة السويس، وتم زيادة عدد الكراكات التى تنجز فى القطاع الجنوبى ومعدلات العمل غير مسبوقة وكل هذه الأمور نقدمها تيسيرا لعملائنا، لافتا إلى زيادة مرور السفن السياحية بنسبة 80%، وكذلك يمكن تزويد السفن بالوقود لخدمة العملاء ونقدم خدمة تدر دخل للاقتصاد المصرى.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنهم يسعوا دائما إلى تدريب العنصر البشرى فى الداخل والخارج ولدينا أكبر محاكاة فى العالم لتدريب كل العاملين فى قناة السويس ويأتى إلينا قباطين من كل أنحاء العالم للتدريب لدينا، ولرفع كفاءة البحريين والمرشدين ونهتم جدا بالتدريب على احجام سفن عملاقة تمر من قناة السويس، ونسعى إلى تطوير الأسطول البحرى لدينا ويكون لدينا كراكات بقدرة وعزم أكبر، وكذلك قاطرات جديدة بعزم أقوى.