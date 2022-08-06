الرابع على الثانوية العامة: لم أعتمد على الدروس الخصوصية.. ودكتور زويل قدوتى

شهدت قرية خربتها التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة حالة من الفرح والبهجة الشديدة بعد الإعلان عن حصول الطالب محمود نعمان الفيل على المركز الرابع للثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث توافد الأهالى على منزل الرابع على الثانوية لتقديم التهانى والتقاط الصور التذكارية مع الطالبة المتفوقة وسط الزغاريد وتوزيع الحلوى على الزائرين.

أكد محمود نعمان الرابع على مستوى الجمهورية للقسم العلمى رياضة أنه كان يتوقع أن يكون من أوائل الثانوية العامة لاجتهاده بكل عزم وصبر لتحقيق هذا التفوق مضيفا أنه لولا مساندة اسرته لم يكن يحقق هذا النجاح الباهر الذى حلم به مع دخوله المرحلة الثانوية.

وأوضح محمود نعمان أنه كان يستذكر دروسه لأكثر من 10 ساعات يوميا وأنه لم يعتمد على الدروس الخصوصية على الإطلاق وكان يعتمد فى الأساس على البرامج التعليمية على الإنترنت.

وأشار ابن البحيرة الرابع على الثانوية العامة إلى أن طموحه الالتحاق بكلية الهندسة قسم كومبيوتر وان يحصل على منحة للدراسة فى الجامعة الامريكية أو جامعة أوربية لدراسة الهندسة المتقدمة مضيفا أن حلم حياته أن يقدم اختراعا يفيد البشرية مثل الدكتور أحمد زويل ابن البحيرة الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء الذى يعتبر قدوة ومثله الأعلى فى حياته العلمية.

وعن نصيحته لطلاب الثانوية العامة أكد الطالب المتفوق خريج مدرسة ناصر بكوم حماده أنه ينصح الطلاب الجدد بالمذاكرة المعتمدة على الفهم وليس الحفظ وان يدخلوا امتحانات الثانوية العامة متوكلين على الله سبحانه وتعالى بدون توتر أو ضغط عصبى حتى يحصلوا على أعلى الدرجات التى تؤهلهم للالتحاق بالمرحلة الجامعية.

وقال محمود نعمان إنه يهدى نجاحه إلى روح شقيقه الأكبر الذى توفى منذ عدة أشهر وكان بتمنى أن يشاركه فى هذه اللحظات السعيدة وتتوجيه ليكون من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد اعتمد، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

مما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.